Teleperformance : début de séance volatil après le nouvel ajustement de la guidance

(Boursier.com) — En net repli à l'ouverture, Teleperformance progresse désormais de 1,1% à 121,2 euros. Le spécialiste français des centres d'appel a une nouvelle fois revu à la baisse sa guidance annuelle de revenus, citant un "environnement exigeant" et la baisse de budget de nombreuses sociétés américaines. Il vise désormais le bas de fourchette de son objectif 2023 de croissance organique à environ +6%, contre +6% à +8% auparavant. L'objectif de marge d'EBITA a en revanche été confirmé à environ 16%, avec une consolidation de Majorel à partir du 1er novembre 2023.

Teleperformance prévoit par ailleurs toujours un retour aux actionnaires de l'ordre de 600 millions d'euros en 2023, incluant le versement des dividendes pour 227 millions d'euros et des rachats d'actions pour plus de 300 millions d'euros.

L'entreprise a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,99 milliard d'euros au troisième trimestre, contre 2,06 milliards d'euros enregistrés l'an dernier à la même période, mais en hausse de 4% à données comparables hors contrats Covid. Teleperformance s'attend à bénéficier d'un "nouveau tremplin pour une croissance solide dans les années à venir" par l'acquisition de Majorel, finalisée le 3 novembre. L'entreprise a racheté 99,9% des actions pour 3 milliards d'euros, et a annoncé vendredi la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire pour forcer la vente des dernières actions restantes. Proforma, Teleperformance aura "un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros" après l'acquisition, a déclaré Daniel Julien, le patron de la société.

RBC ('surperformance') évoque un troisième trimestre "mitigé" et, bien que les prévisions pour l'exercice 2023 aient été modifiées, aucune perspective n'a toujours été fournie pour 2024. La société ayant clairement indiqué que cela serait défini de manière "extrêmement prudente", cela ouvrirait la voie à un 'événement de compensation' perçu comme nécessaire. La croissance à périmètre constant au 3ème trimestre est environ 50 points de base en dessous du consensus, avec un nouveau ralentissement dans deux régions sur trois, mais il n'y a " pas de catastrophe " en termes de mix. Citi ('acheter') affirme que la révision à la baisse des prévisions de croissance pour l'exercice semble déjà reflétée dans le consensus. Même si la hausse de l'activité de 4%, à périmètre constant, est inférieure au consensus de 4,6%, elle est meilleure que celle de nombreux concurrents cotés de Teleperformance...

Morgan Stanley ('pondération en ligne') parle d'un "échec désordonné". Enfin, pour Oddo BHF, si la performance du T3 est mitigée, elle semble constituer un point bas avec un T4 qui pourrait être un peu mieux orienté. La croissance organique de 2024 reste néanmoins incertaine de sorte que la revalorisation du groupe devrait être un processus de moyen terme. Reste un indéniable profil " Value " avec une valorisation de 6,7x l'EV/EBITA 2024 (6,5 x pour Concentrix) et un FCF yield de plus de 10%. Le broker maintient ainsi son opinion 'surperformance' avec un objectif de 238 euros.