Teleperformance croque Health Advocate

Teleperformance croque Health Advocate









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Teleperformance a conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de Health Advocate auprès d'Intrado Corporation, un leader mondial des services technologiques détenu par la société d'investissement Apollo Global Management, Inc. Health Advocate est un leader aux États-Unis des plateformes de santé en ligne, au service des employeurs et à destination des consommateurs-employés. Sa mission repose sur le contact humain, la gestion des données de santé et la technologie pour simplifier et personnaliser l'expérience santé des utilisateurs. Fondée en 2001 et basée à Plymouth Meeting, en Pennsylvanie, Health Advocate réalise un chiffre d'affaires de 140 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 50 millions de dollars, soit une marge de 36%.

Teleperformance renforcera significativement ses activités 'services spécialisés' à forte valeur ajoutée aux États-Unis dans le domaine de la santé, avec l'intégration du modèle économique solide et essentiel de Health Advocate. Le montant de la transaction (valeur d'entreprise) s'élèvera à 690 millions de dollars US. L'acquisition sera intégralement financée par dette bancaire. Paul Hastings LLP et Linklaters LLP sont intervenus en tant que conseils juridiques de Teleperformance dans le cadre, respectivement, de l'acquisition et du financement.

La transaction, qui reste soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture usuelles, devrait être finalisée au cours du 1er trimestre 2021.