Teleperformance : confirmation des objectifs annuels

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 de Teleperformance s'est élevé à 1.962 ME, soit une progression de +6,5% à données comparables et de +14,6% à données publiées par rapport à la même période de l'année dernière.

Fort de ce 1er trimestre encourageant, et en dépit d'un environnement global de plus en plus déstabilisé, Teleperformance confirme ses objectifs annuels 2022...