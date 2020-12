Teleperformance certifié Great Place to Work aux Etats-Unis

Teleperformance certifié Great Place to Work aux Etats-Unis









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Teleperformance annonce que ses opérations aux Etats-Unis sont entrées dans l'histoire du secteur BPO du pays , en y devenant le premier acteur de cette taille à recevoir la prestigieuse certification Great Place to Work (GPTW). Elle repose notamment sur l'excellent score obtenu par Teleperformance mesurant la confiance de ses 31.000 collaborateurs aux Etats-Unis dans leur entreprise. Teleperformance gère aux Etats-Unis 37 sites dans 36 Etats. Plus de 80% de ses employés travaillent actuellement depuis leur domicile. Cette certification revêt une importance toute particulière en cette période de pandémie de Covid-19, qui présente des défis et des ruptures majeurs pour les entreprises du monde entier.

Le groupe a fait du bien-être de ses collaborateurs une priorité mondiale. Les opérations de Teleperformance sont reconnues à présent dans 26 pays par des instituts tiers distinguant les employeurs de référence au niveau mondial : l'Albanie, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Espagne, les États-Unis, la Grèce, l'Inde, le Kosovo, Madagascar, la Malaisie, le Maroc, le Mexique, le Pérou, les Philippines, le Portugal, la République dominicaine, le Royaume-Uni, le Salvador et la Tunisie, ce qui représente 87 % des collaborateurs du groupe dans le monde.