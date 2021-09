Teleperformance : certifié GPTW en Colombie pour la 5e année consécutive

(Boursier.com) — Teleperformance a reçu le prestigieux prix Great Place to Wor (GPTW) pour ses opérations en Colombie pour la 5e année consécutive. Cette distinction repose notamment sur l'excellent score obtenu lors de l'évaluation de la confiance des collaborateurs : 91% des employés interrogés considèrent Teleperformance comme un employeur crédible et digne de confiance. Le groupe enregistre également de très bons scores dans les autres domaines évalués : 90% pour la bonne entente, 89% pour la fierté et 86% pour le respect.

Ce résultat est d'autant plus significatif qu'il repose cette année sur la participation de 15.700 collaborateurs à l'enquête.

Rappelons que Teleperformance emploie des collaborateurs en télétravail et dans 25 campus et sites clients implantés à Bogotá, Medellín, Barranquilla et Tunja.