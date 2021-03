Teleperformance certifié 'Best Place to Work' en Russie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Teleperformance a reçu sa première certification 'Best Place to Work' en Russie, à l'issue d'un audit complet mené par le prestigieux institut Best Places to Work. Les scores obtenus par Teleperformance en Russie reposent notamment sur la confiance élevée des collaborateurs dans leur entreprise. Plus de 80% des collaborateurs interrogés estiment que Teleperformance est un employeur d'exception en Russie. Teleperformance y emploie près de 4 000 collaborateurs qui travaillent aussi bien depuis leur domicile que dans l'un des neuf campus implantés dans 7 villes.

Cette certification revêt une importance toute particulière en cette période de crise sanitaire, qui présente des défis et des ruptures majeurs pour les entreprises du monde entier.

L'institut Best Places to Work est l'un des principaux experts indépendants en matière de certification des environnements de travail. Il s'appuie sur une méthodologie d'évaluation rigoureuse de la culture des entreprises, et notamment du respect des collaborateurs, de leur confiance dans leur entreprise, de leur fierté d'y travailler et de l'équité. Cette évaluation a été réalisée à la lumière des dernières tendances et des meilleures pratiques dans le domaine de l'environnement de travail.