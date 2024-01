Teleperformance : bondit, un courtier très optimiste

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Teleperformance bondit de 6,4% à 140,3 euros en cette fin de semaine. Stifel est passé à l''achat' sur le spécialiste de la relation clients avec un objectif remonté de 170 à 200 euros. L'analyste s'attend à ce que 2024 marque une inflexion après la dynamique négative des bénéfices observée l'année dernière, avec une amélioration progressive de la croissance du chiffre d'affaires et une performance solide continue au niveau des marges.

De plus, il considère la valorisation actuelle du titre comme attrayante : elle ne reflète pas les solides fondamentaux de TEP et sa position de leader dans le secteur, avec un scénario fortement négatif autour de l'IA intégré dans les cours. Le courtier reconnaît que nous sommes peut-être qu'au début de ce re-rating et que l'action pourrait être volatile à court terme. Mais, il voit un ratio rendement/risque attrayant pour ce qui pourrait être une réévaluation sur plusieurs années avec la possibilité pour le titre de plus que doubler en trois ans et d'atteindre 280 euros (potentiel de hausse de 118%), capturant la reprise progressive de la croissance à périmètre constant, le potentiel d'amélioration des marges lié aux tendances structurelles du secteur et aux synergies avec Majorel.