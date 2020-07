Teleperformance : bondit en tête du CAC40

Teleperformance : bondit en tête du CAC40









Crédit photo © Teleperformance

(Boursier.com) — Teleperformance s'offre la tête du CAC40 dans les premiers échanges de la semaine à la faveur d'un gain de 2,6% à 237,6 euros. Le spécialiste des centres d'appels est soutenu par une note de Morgan Stanley qui est passé à 'surpondérer' sur la valeur en portant son objectif de 220 à 270 euros. Le broker parle d'un regain de confiance dans une reprise bien supérieure aux attentes du consensus au second semestre même si les inquiétudes concernant la reprise de l'unité de traitement des visas TLS demeurent. "Avec un exercice 20/21 plus robuste qui semble être sur la bonne voie, les opérations de fusion et acquisition devraient être en mesure de compenser les inquiétudes concernant TLS", souligne MS.