Teleperformance : bien classé !

(Boursier.com) — Teleperformance figure dans la liste 2022 des 100 'Companies that Care' établie par le magazine américain PEOPLE. Depuis six ans, PEOPLE s'associe à Great Places to Work pour récompenser les employeurs offrant les meilleurs environnements de travail à leurs équipes. Companies That Care est le seul prix aux États-Unis qui distingue la culture d'entreprise et le niveau d'attention et de préoccupation porté aux employés, à leurs communautés et à leur environnement.

Teleperformance a été sélectionné pour ses initiatives exceptionnelles en faveur des communautés dans lesquelles il opère. Ses collaborateurs ont fait don de plus de 2 millions de dollars US et de plus de 2.500 heures à des associations caritatives mondiales en 2022. Le groupe soutient de nombreuses causes aux États-Unis, notamment les programmes de l'association Feed the Children qui aident plus de 2.400 familles au Texas, au Kentucky, en Virginie et en Géorgie.

Teleperformance est également un partenaire depuis de nombreuses années de la Croix-Rouge américaine. Ce partenariat permet notamment de fournir de la nourriture et des produits de première nécessité à 400 familles de militaires dans le besoin, sur le site du groupe à Fort Knox, au Kentucky. Les collaborateurs de Teleperformance aux Etats-Unis se sont déclarés fiers de contribuer à l'engagement du groupe en faveur de la solidarité.

Michael C. Bush, CEO de Great Place to Work, commente : "Transformer l'environnement de travail peut changer des vies. L a liste 100 Companies that Care témoigne de l'impact positif de l'engagement des dirigeants envers les communautés. Les entreprises récompensées investissent dans le bien-être de leurs collaborateurs et des communautés dans lesquelles elles opèrent et s'engagent en faveur de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et du sentiment d'appartenance."

"Nous sommes extrêmement fiers de faire partie de ce "club" très réputé d'entreprises américaines distinguées par le niveau d'attention porté aux communautés dans lesquelles elles opèrent et qui suscite la fierté de leurs équipes, a déclaré Alan Winters, directeur des ressources humaines et de la diversité du groupe Teleperformance. Prendre soin de nos collaborateurs est notre priorité absolue. Être désigné par PEOPLE et Great Places to Work comme l'une des 100 entreprises qui se soucient le plus de leurs employés est une formidable marque de confiance."