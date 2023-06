Teleperformance : AWS apprécie

(Boursier.com) — Teleperformance a obtenu de la société Amazon Web Services (AWS) spécialisée dans le cloud le statut 'Advanced Tier Services Partner' (partenaire AWS de niveau Avancé) au sein d'AWS Partner Network (APN), une communauté mondiale de sociétés qui développent programmes, expertises et ressources pour créer et commercialiser des offres clients. Teleperformance a également obtenu le statut 'AWS Service Delivery Partner' qui distingue son expertise, largement reconnue par ses clients, en matière de déploiement des solutions Amazon Connect d'AWS. Le statut Advanced Tier Services Partner distingue le savoir-faire des ingénieurs de Teleperformance qui sont formés et certifiés et disposent d'une large expertise en matière d'expérience client. Le statut AWS Service Delivery Partner est accordé aux partenaires du réseau APN maîtrisant parfaitement les services AWS. Cela illustre ainsi la capacité de Teleperformance à déployer avec succès les solutions Amazon Connect.

Teleperformance utilise les solutions Amazon Connect pour améliorer la qualité et l'efficacité de la gestion de l'expérience client en synthétisant le contenu des interactions et en analysant le comportement des consommateurs. Ces fonctionnalités, qui reposent sur l'intelligence artificielle et notamment l'apprentissage automatique (machine learning), permettent aux conseillers de mieux identifier les besoins des consommateurs et de réduire les temps d'attente. Les solutions sur mesure flexibles et efficaces d'AWS sont destinées aussi bien aux startups qu'aux entreprises mondiales. Pour faciliter leur intégration et leur déploiement, AWS a mis en place le programme AWS Service Delivery qui permet aux clients d'identifier les partenaires d'AWS maîtrisant parfaitement ces solutions.