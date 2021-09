Teleperformance : au top !

(Boursier.com) — Teleperformance a obtenu la première place du classement Top 10 CX BPOs to Ace Employee Experience établi par Twimbit, un important cabinet d'études de marché.

Ce classement évalue les 10 meilleurs programmes d'expérience collaborateur sur le marché de l'externalisation de l'expérience client. Il récompense les entreprises qui orientent leurs efforts vers l'amélioration des expériences et la valeur créée pour l'ensemble des parties prenantes, notamment les clients, les employés, les fournisseurs, les communautés et les actionnaires.

L'outil d'analyse de l'expérience collaborateur développé par Twimbit évalue plus de 40 critères dans les six domaines suivants : la communication, les investissements technologiques, l'écoute des employés, la formation et le développement, le lien social, ainsi que les distinctions et la reconnaissance. Teleperformance a été désigné par Twimbit comme l'entreprise la plus performante grâce à ses nombreux programmes de formation exclusifs qui mettent l'accent sur le bien-être des employés, le développement personnel et professionnel, y compris via des programmes de mentorat. Le rapport note également que les engagements de Teleperformance dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises fédèrent fortement les collaborateurs du monde entier.