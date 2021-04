Teleperformance : au sommet après le relèvement de l'objectif de croissance

(Boursier.com) — Nouvelle publication explosive pour Teleperformance. le numéro un mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client a réalisé un chiffre d'affaires de 1,712 milliard d'euros au premier trimestre, soit une progression de 35,9% à données comparables (à devises et périmètre constants) et de +26,6% à données publiées par rapport à la même période de l'année dernière. Cet écart est lié à un effet de change défavorable (-93 ME) en raison de la dépréciation du dollar, des principales devises d'Amérique latine et de la roupie indienne par rapport à l'euro.

La progression très soutenue des activités a reposé principalement sur la forte dynamique commerciale des activités core services & D.I.B.S. dans un contexte de développement accéléré de l'économie digitale. Elle a aussi bénéficié de l'accélération du déploiement des services d'assistance sur la Covid-19 auprès des gouvernements, qui a représenté plus de 40% de la croissance du groupe à données comparables sur le trimestre. Par ailleurs, l'effet de base a été favorable sur la fin du trimestre, la crise sanitaire mondiale ayant commencé au mois de mars 2020, précise le groupe.

Guidance rehaussée

Fort de ce très bon début d'année, Teleperformance relève son objectif de croissance annuelle et vise à présent une hausse d'au moins 12% à données comparables, contre un objectif de croissance "d'au moins +9%" annoncé précédemment. Le groupe confirme également son objectif d'atteindre un taux de marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires d'au moins 14%, en hausse par rapport à 2020 (marge de 12,8%).

Le titre au zénith

Le marché salue logiquement ces annonces avec un titre qui grimpe de 2,8% à 323,9 euros dans les premiers échanges de la semaine, sur un nouveau plus haut historique. La croissance est ressortie plus forte que prévu et pourrait entraîner une hausse de 3 à 5% de l'action aujourd'hui, même si cette dernière s'est déjà très bien comportée ces derniers temps, affirmait Morgan Stanley ('surpondérer') avant l'ouverture. Les chiffres de croissance sont "étonnamment élevés", bien que les facteurs sous-jacents soient largement similaires à ceux des 12-24 derniers mois, détaille MS.

Portzamparc parle de son côté d'une "excellente publication, où, même les services spécialisés, dont TLScontact qui reste en difficulté du fait des restrictions de voyage, affichent une croissance de 10% organique. Nous confirmons notre opinion 'Renforcer' et notre cours cible de 305 euros", conclut l'analyste.