Teleperformance : au sommet

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché à l'ouverture, Teleperformance gagne encore 0,7% à 299,8 euros, alignant une cinquième séance consécutive dans le vert. Le spécialiste de la gestion externalisée du service clients évolue au plus haut de son histoire boursière, soutenu par sa nouvelle solide publication annuelle.

Oddo BHF ('surperformance') explique que les dernières annonces démontrent une fois de plus la capacité du groupe à afficher une forte croissance interne, y compris dans un contexte de crise particulièrement aigue, et de bénéficier ainsi de la digitalisation de l'économie. Le développement à grande échelle du télétravail (65% des employés) constitue un véritable atout pour alimenter cette croissance et un facteur positif sur les marges et le FCF. Le broker relève ses estimations de BPA et porte sa cible de 310 à 360 euros.