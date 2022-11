Teleperformance annonce avoir noué un partenariat avec 'One Tree Planted'

(Boursier.com) — Teleperformance , le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, annonce aujourd'hui avoir noué un partenariat avec One Tree Planted, une association à but non lucratif dédiée à la reforestation mondiale. Ce partenariat vise à financer la plantation de 500.000 arbres en Inde, aux Philippines, dans la région des Andes en Amérique du Sud, au Portugal et dans le sud-est des États-Unis. Le groupe a également organisé une collecte de fonds invitant ses collaborateurs à soutenir la plantation de 500.000 arbres supplémentaires.

Matt Hill, président et fondateur de One Tree Planted, commente : "Teleperformance partage notre conviction que la reforestation est vitale pour la planète. Nous sommes ravis de ce partenariat qui renforce notre action. Il nous permet de planter davantage d'arbres, au bénéfice des populations, de la nature et de la biodiversité."

Teleperformance s'assure que ses activités sont responsables et respectueuses de l'environnement. Il a notamment lancé l'initiative Citizen of the Planet en 2008. Pionnier dans la lutte contre le réchauffement climatique, le groupe contribue activement à un monde à faible émission carbone en réduisant son impact environnemental. Le partenariat avec One Tree Planted reflète cet engagement. Ce programme de reforestation et de protection de la biodiversité a un impact social positif dans le monde entier.

"Teleperformance s'est engagé depuis longtemps dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce partenariat avec One Tree Planted en est la parfaite illustration, commente Clémentine Gauthier-Medina, directrice RSE du groupe. Notre initiative Citizen of the Planet et le financement de la plantation de 500.000 arbres contribuent à créer un meilleur environnement pour tous en améliorant la qualité de l'air et de l'eau."

Au-delà de ce partenariat, Teleperformance a déployé de nombreuses initiatives en faveur de la planète, telles que : son adhésion à la coalition Climate Pledge, sa participation à l'initiative Science Based Targets (SBTi) ainsi que son soutien aux efforts de ses collaborateurs, clients et fournisseurs en matière de réduction de leur empreinte carbone.

Daniel Julien, président-directeur général, a déclaré : "Nous soutenons depuis longtemps de nombreuses causes caritatives et environnementales partout dans le monde, et notamment au sein des communautés où nous vivons et opérons. Notre planète est précieuse, et nous devons tous la protéger pour les générations futures. En tant qu'acteur citoyen et respectueux de l'environnement, Teleperformance est très heureux de soutenir l'initiative de reforestation lancée par One Tree Planted."