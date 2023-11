Teleperformance ajuste son objectif de croissance organique 2023 en bas de fourchette

(Boursier.com) — Teleperformance a annoncé un chiffre d'affaires de 1.989 millions d'euros pour le troisième trimestre 2023, en croissance de 4% à données comparables hors contrats Covid, " reflétant une base de comparaison élevée et un ralentissement séquentiel des activités ", selon le groupe de services de prestations de gestion de l'expérience client. À données publiées, ce chiffre d'affaires est en retrait de -3,3%, incluant un important effet de change fortement défavorable (- 142 millions d'euros) dû principalement à la dépréciation par rapport à l'euro de l'US dollar.

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année 2023 atteint 5.949 millions d'euros, soit une progression de + 2,5% à données comparables (à devises et périmètre constants). L'impact non récurrent et attendu de la baisse de contribution des contrats Covid en 2023 par rapport à 2022 (- 201 millions d'euros au cours des 9 premiers mois) a pesé sur la croissance de la période. Retraitée de cet impact, la croissance organique s'établirait à + 6%. À données publiées, le chiffre d'affaires est en légère baisse de 0,9% à fin septembre par rapport à la même période de l'année dernière.

Teleperformance prévoit désormais le bas de fourchette de son objectif 2023 de croissance organique à environ +6% contre +6% à +8% auparavant. L'objectif de marge d'EBITA reste à environ 16% avec une consolidation de Majorel à partir du 1er novembre 2023. Teleperformance prévoit toujours un retour aux actionnaires de l'ordre de 600 millions d'euros en 2023, incluant le versement des dividendes pour 227 millions d'euros et des rachats d'actions pour plus de 300 millions d'euros.

Au sujet de la finalisation de l'acquisition de la société Majorel le groupe prévoit de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire dès que possible. Teleperformance sollicitera par ailleurs le retrait des actions Majorel de la cote d'Euronext Amsterdam. Ce retrait de la cote devrait intervenir le 11 décembre 2023.