(Boursier.com) — Le conseil d'administration du groupe Teleperformance s'est réuni ce jour et a examiné les comptes consolidés du groupe pour le 1er semestre 2023 clôturés au 30 juin 2023. Le groupe annonce aujourd'hui ses résultats semestriels.

CA au S1 2023 : 3.960 millions d'euros, +7% à données comparables;

EBITDA courant : 807 millions d'euros, soit un taux de marge d'EBITDA courant de 20,4% en hausse de 30 pbs vs. S1 2022;

EBITA courant : 577 millions d'euros, soit un taux de marge d'EBITA courant de 14,6 % en hausse de 30 pbs vs. S1 2022.

Teleperformance a signé en avril et en mai 2023 trois accords collectifs avec des syndicats en Colombie, en Roumanie et en Pologne. Le groupe annonce également que le gouvernement colombien a officiellement clos son enquête sur les conditions de travail de nos employés en Colombie, sans aucune conclusion à l'encontre de l'entreprise

Le conseil d'administration continue de se renforcer avec la cooptation par le conseil d'administration de Kevin Niu, entrepreneur de nationalité canadienne dans le domaine de l'intelligence artificielle, en remplacement de Wai Ping Leung, démissionnaire.

Perspectives 2023

Dans un environnement macro-économique qui devrait rester difficile au second semestre, Teleperformance ajuste ses objectifs financiers annuels 2023 :

Croissance du chiffre d'affaires à données comparables hors " contrats Covid" comprise entre +6% et +8%;

Objectif de marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires confirmé : en hausse de +50 pb pour atteindre 16%;

Processus d'acquisition de la société Majorel en bonne voie ; sa revue par les autorités de la concurrence devrait se terminer au cours du dernier trimestre 2023.

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, a déclaré : "Dans un environnement macroéconomique incertain, Teleperformance continue d'enregistrer une croissance soutenue de ses activités, une nouvelle progression de ses marges de leader et un cash-flow solide. Notre niveau de croissance au second semestre sera directement corrélé à la dynamique macroéconomique spécifique à certaines activités à forte saisonnalité dans des secteurs clefs tels que la santé, la distribution ou la technologie.

Sur le front de l'ESG, nous sommes très heureux d'annoncer que le gouvernement colombien a officiellement clos son enquête sur les conditions de travail de nos employés en Colombie, sans aucune conclusion à l'encontre de l'entreprise. De plus, notre conseil d'administration a été renforcé avec la cooptation de M. Kevin Niu, citoyen canadien, diplômé d'un doctorat en physique quantique à l'université Harvard et entrepreneur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette décision intervient à point nommé, au moment où nos équipes expertes en transformation digitale sont engagées dans des projets liés à l'IA, incluant la technologie Gen AI dont l'adoption reste néanmoins marginale aujourd'hui.

Enfin, nous documentons avec diligence le processus d'acquisition de la société Majorel qui est à ce jour bien avancé."