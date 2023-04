Teleperformance ajuste ses objectifs 2023

(Boursier.com) — Le groupe de services de relation clients Teleperformance a vu son chiffre d'affaires atteindre 2 milliards d'euros au 1er trimestre 2023, en progression de 1,9% à données comparables (à devises et périmètre constants) et de 2,2% à données publiées par rapport à la même période de l'année dernière.

L'impact non récurrent et attendu de la baisse de contribution des contrats d'assistance Covid en 2023 par rapport à 2022 est évalué à 131 millions d'euros au cours de ce trimestre et a donc pesé sur la croissance organique. Retraitée de cet impact, Teleperformance précise que sa croissance organique aurait été de +8,6%.

Le groupe entend continuer à profiter de la bonne dynamique commerciale dans les services financiers, l'univers du voyage et la modération de contenu.

Du fait de la modification de la dynamique interne de ses activités, Teleperformance ajuste ses objectifs en 2023. La croissance du chiffre d'affaires à données comparables hors contrats Covid devrait être comprise entre 8% et +10% (environ +10% auparavant). La croissance du chiffre d'affaires à données comparables (contrats Covid inclus) serait de l'ordre de +7%. L'objectif de marge d'EBITA est dans le même temps rehaussé à environ 16%, un niveau record, à comparer à un objectif initial de 15,7%.