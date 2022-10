Teleperformance acquiert PSG Global Solutions pour 300 M$

(Boursier.com) — Teleperformance acquiert PSG Global Solutions, LLC (PSG) auprès de son équipe de dirigeants et d'investisseurs privés. PSG est un leader aux Etats-Unis de l'externalisation partielle ('partial cycle') des processus de recrutement (RPO), proposant des solutions pour toutes les étapes clés du recrutement et dans tous les domaines des services d'appui au recrutement.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Teleperformance visant à renforcer son positionnement en matière de lignes de métiers, de secteurs clients et de solutions digitales. Avec l'acquisition de PSG, Teleperformance continue de renforcer ses activités "services spécialisés" à forte valeur ajoutée, son leadership dans l'univers dynamique de la santé aux Etats-Unis, ainsi que son expertise en matière de processus digital de recrutement. Le groupe entend développer les activités de PSG sur de nouveaux secteurs client et dans de nouvelles régions. La plateforme digitale de PSG, qui repose sur des solutions propriétaires, permet d'optimiser le processus de recrutement des talents et représente un véritable avantage compétitif.

Le montant de la transaction (valeur d'entreprise) s'élève à 300 millions de dollars US. L'acquisition est intégralement financée par la trésorerie disponible. L'opération sera immédiatement créatrice de valeur pour les actionnaires de Teleperformance avec un impact relutif sur le taux de marge d'Ebitda et le bénéfice par action en 2022 sur une base pro forma.

Les fondateurs et les dirigeants de PSG continueront de diriger l'entreprise, qui sera une filiale à 100% de Teleperformance. Ils seront responsables du développement du groupe sur le marché du RPO.

Fondée en 2008 et ayant son siège social situé à Marina del Rey, en Californie, PSG est une entreprise à forte croissance, rentable et génératrice de cash élevé. Elle réalise un chiffre d'affaires de 75 millions de dollars US (2022E), en croissance annuelle moyenne de l'ordre de + 40 % entre 2019 et 2022E.

L'offre de solutions de PSG pour accompagner les activités de recrutement de ses clients repose sur trois lignes de métier : le recrutement ; les services d'appui au recrutement ; et le cycle complet de l'externalisation des processus de recrutement.

PSG dispose d'un solide modèle de création de valeur pour ses clients, sur un marché de niche, qui repose sur son offre de services aux entreprises en solutions digitales intégrées.