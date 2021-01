Teleperformance : accompagne la vaccination de ses employés

Crédit photo © Teleperformance

(Boursier.com) — Teleperformance continue d'accompagner et de protéger ses 330.000 employés dans la crise sanitaire et contribue au déploiement des programmes de vaccination contre le Covid-19 partout dans le monde. Le groupe remboursera le coût supporté par ses collaborateurs dans les pays où la vaccination n'est pas prise en charge par le système de santé local. Ce programme sera mis en place dans le respect des décisions des autorités dans chacun des 80 pays où le groupe opère et en partenariat avec des acteurs privés clés du secteur de la santé. Le groupe a également acheté des millions de masques distribués proactivement aux collaborateurs. Il a aussi déployé rapidement le modèle de travail à domicile en accord avec ses clients.

Préserver la santé et la sécurité des employés reste la priorité absolue du groupe. En rendant la vaccination gratuite pour ses employés, Teleperformance vise non seulement à honorer son engagement à protéger la santé de ses collaborateurs, mais aussi à aider les gouvernements à lutter contre la pandémie partout dans le monde, notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.