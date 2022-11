Teleperformance : accélère !

(Boursier.com) — Dans les premières positions du palmarès, Teleperformance s'offre une troisième séance de rebond avec un titre qui accroît ses gains à l'approche de la clôture, en hausse de près de 9% à 220,7 euros. L'action récupère ainsi environ la moitié des pertes subies lors du décrochage de jeudi dernier. Le spécialiste des centres d'appel bénéficie du soutien de Citi qui est passé à l''achat' sur la valeur malgré une cible coupée de 360 à 300 euros. Citi affirme que Teleperformance s'emploie à publier les conclusions d'une évaluation externe de l'activité de modération de contenu, au coeur de l'affaire actuelle, ce qui pourrait aider à résoudre rapidement le problème. Peu d'entreprises offrent un historique plus solide en matière de croissance organique, ce qui justifiait la prime de valorisation du titre, ajoute la banque.

Stifel ('achat') voit également d'un bon oeil les mesures prises par la direction car elles offrent plus de transparence sur les controverses et apportent des détails utiles qui soutiennent les arguments de l'entreprise contre les différentes allégations dont elle fait l'objet. "Nous voyons également un risque structurel limité à ce stade sur le modèle économique et le profil des bénéfices, et en ce sens, le titre se négocie avec une décote importante. Cependant, nous pensons également que d'autres initiatives sont nécessaires de la part de l'entreprise pour rétablir la confiance. Nous reconnaissons également qu'il faudra du temps au marché pour digérer les événements récents et que l'action est désormais considérée comme très exposée à toute controverse ESG. Dans ce contexte, nous pensons qu'il est peu probable que l'action se négocie sur les fondamentaux à court terme", détaille le courtier.