Teleperformance : accélération de la progression des activités

(Boursier.com) — Teleperformance annonce son chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre (1er juillet - 30 septembre) et les neuf premiers mois (1er janvier - 30 septembre) de l'exercice 2020, avec une accélération de la croissance du chiffre d'affaires au 3ème trimestre. Le groupe réalise sur le trimestre 1.428 millions d'euros de CA, en croissance de 12,3% à données comparables, à périmètre et changes constants. Sur neuf mois, le CA ressort à 4.088 millions d'euros, en hausse de 7,4% à données comparables.

À fin septembre, plus de 200.000 collaborateurs actifs travaillaient à domicile vs. moins de 10.000 avant la crise sanitaire. Le groupe insiste aussi sur le déploiement rapide de TP Cloud Campus, une solution cloud intégrée recréant un écosystème virtuel complet de gestion à distance du travail à domicile, efficace et pérenne.

Le groupe annonce un relèvement de l'objectif de croissance du CA en 2020, avec une très forte dynamique commerciale. La croissance annuelle du CA est attendue à environ 8% à données comparables, vs. un objectif de croissance 'de l'ordre de 6%' communiqué auparavant. Il confirme un taux de marge d'EBITA courant sur CA d'au moins 12,5%. Il confirme par ailleurs ses objectifs financiers 2022, avec un CA d'environ 7 milliards d'euros en 2022, incluant des acquisitions dans les services à forte valeur ajoutée. La croissance à données comparables moyenne est attendue supérieure ou égale à 6% par an sur la période 2020-2022. Le taux de marge d'EBITA est attendu de l'ordre de 14,5% en 2022.