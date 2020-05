Telenor Maritime a sélectionné Eutelsat pour des services de connectivité maritime

Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Eutelsat Communications annonce la signature avec Telenor Maritime d'un accord pluriannuel portant sur la couverture en bande Ku de zones maritimes en Europe, dans les Caraïbes et en Asie du Sud-Est, ainsi que sur des liaisons transatlantiques.

S'appuyant sur plusieurs satellites de sa flotte, Eutelsat acheminera de la capacité ciblée assortie de niveaux de débit garantis vers des zones de navigation spécifiques, aux termes d'un contrat de services gérés. Il sera ainsi possible de proposer une connexion internet à haut débit aux passagers des navires de croisière et des ferries en prolongeant l'itinérance GSM jusqu'au navire et/ou en commercialisant l'accès aux réseaux WiFi disponibles à bord. Dès le démarrage du contrat, Telenor Maritime Vessels procédera progressivement et de façon proactive à l'intégration de ses navires dans ce dispositif.

Dans un deuxième temps, Telenor Maritime assurera le transfert de ses navires sur Konnect VHTS, le satellite en bande Ka d'Eutelsat en Europe lorsque ce dernier sera opérationnel, et deviendra dès lors le premier client de référence dans le secteur maritime sur ce nouveau satellite.

Lars Erik Lunøe, Directeur général de Telenor Maritime a déclaré : "Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec Eutelsat. Le choix d'Eutelsat repose sur sa capacité à proposer l'association de plates-formes et de services la mieux à même de répondre aux besoins de nos marchés cibles, mais aussi sur son aptitude à se conformer au cahier des charges très strict que nous nous sommes fixé en matière de latence audio, de gestion de la capacité et de flexibilité de déploiement."

Philippe Oliva, Directeur commercial d'Eutelsat Communications a ajouté : "Nous nous réjouissons de la confiance que Telenor Maritime accorde à Eutelsat, qui devient ainsi son principal fournisseur de services gérés dans le domaine de la connectivité maritime et lui permet de renforcer son offre de services à haut débit auprès de ses clients. Ce contrat témoigne de la couverture inégalée qu'offrent nos ressources en orbite, mais aussi de notre capacité à proposer des solutions sur mesure à nos clients, grâce à une approche à la fois souple et innovante."