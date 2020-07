Telefonica et l'OMT s'associent pour aider les destinations à utiliser les données et l'IA pour stimuler la reprise durable du tourisme

(Boursier.com) — L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a renforcé son partenariat avec Telefonica. Alors que le tourisme redémarre dans le monde, Telefonica approfondit sa collaboration avec l'agence spécialisée des Nations Unies pour faire progresser les informations sur le marché afin d'accélérer la reprise du secteur après l'impact du COVID-19.

Alors qu'elle guide le secteur à travers le défi posé par la pandémie, l'OMT a donné la priorité à l'innovation comme moyen clé pour faire en sorte que le tourisme revienne plus fort et mieux. De plus, la communauté mondiale se retrouvant avec moins de 10 ans pour atteindre les objectifs de développement durable ("la Décennie d'action"), l'OMT stimule également le mouvement du tourisme vers la durabilité.

Cette collaboration avec Telefonica, qui s'appuie sur un partenariat existant, est conçue pour utiliser la transformation digitale pour soutenir une reprise durable et une croissance future.

L'OMT et Telefonica travailleront ensemble pour promouvoir l'utilisation efficace des 'Big Data' et de l'intelligence artificielle dans le secteur du tourisme... Cela aidera les destinations à mieux comprendre le comportement des touristes, leur permettant de commercialiser leurs produits plus efficacement. La gestion des données aidera également les destinations à mieux gérer les flux touristiques dans le contexte des nouveaux protocoles de santé et de sécurité en cours de déploiement en réponse à COVID-19.