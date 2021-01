Telefonica cède des tours télécoms pour près de 8 MdsE

Telefonica cède des tours télécoms pour près de 8 MdsE









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les grosses opérations se poursuivent dans les infrastructures télécoms en Europe. La dernière transaction en date vient d'avoir lieu en Espagne avec l'annonce par Telefonica de la cession des tours de sa filiale Telxius Telecom à American Tower Corporation pour 7,7 milliards d'euros. Le groupe américain va ainsi mettre la main sur environ 30.700 sites en Espagne, en Allemagne, au Brésil, au Pérou, au Chili et en Argentine.

American Tower, qui, avec l'opérateur américain Crown Castle International, s'était largement tenu à l'écart du Vieux continent, entre dans la région au moment même où les opérateurs se débarrassent de dizaines de milliers de pylônes pour réduire leur dette et payer le coûteux déploiement de la 5G. Cette transaction vient ainsi s'ajouter à une longue liste d'opérations ayant eu lieu au cours des derniers mois. Cellnex s'est notamment distingué en acceptant, mi-novembre, de débourser environ 10 milliards d'euros pour s'offrir les tours européennes de CK Hutchison Holdings, la plus grosse acquisition de son histoire. Vodafone, le plus grand opérateur de téléphonie sans fil d'Europe, travaille de son côté sur une IPO de son unité de tour télécoms au cours du premier semestre.

Grâce à cette vente, Telefonica s'attend à enregistrer une plus-value d'environ 3,5 milliards d'euros et à réduire sa dette nette d'environ 4,6 milliards d'euros. Le marché salue cette cession avec un titre qui bondit de plus de 11% à Madrid.