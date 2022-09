Telefónica et Qualcomm annoncent une collaboration visant à renforcer leur position de leader dans l'avenir du XR et du Metaverse

(Boursier.com) — Telefónica et Qualcomm Technologies Inc annoncent une collaboration visant à renforcer leur position de leader dans l'avenir du XR et du Metaverse. Ensemble, ils travailleront au développement et à la croissance de l'écosystème XR, en s'appuyant sur la plateforme de développeurs Snapdragon SpacesTM XR et sur l'infrastructure de réseau fixe et mobile avancée de Telefónica. L'accord prévoit également l'exploration d'opportunités commerciales communes et le lancement de produits et services XR/metaverse.

Telefónica voit de nombreuses possibilités dans la combinaison de dispositifs immersifs avec des réseaux puissants et des technologies Web3 décentralisées. Cet accord ouvre la voie à de nouvelles expériences pour les clients en fusionnant les mondes numérique et analogique, en réimaginant le commerce, le divertissement et la communication dans le Metaverse.

'Snapdragon Spaces'

Qualcomm Technologies a présenté 'Snapdragon Spaces', une plateforme qui permet aux développeurs d'exploiter tout le potentiel de la RA portable grâce à une technologie de pointe, un kit de développement inter-appareils et un écosystème XR ouvert. Les développeurs peuvent ainsi créer des expériences innovantes qui seront à l'origine de la prochaine génération de technologies immersives.

À cet égard, les deux entreprises s'efforcent d'intégrer les espaces Snapdragon à différentes initiatives qui font partie du Telefónica Innovation and Talent Hub, telles que ses programmes d'innovation de base et ouverte, et le campus 42 de programmation informatique. Cela permettra de développer l'écosystème Snapdragon Spaces et de favoriser le développement de nouveaux produits et services sur XR, que Telefónica pourra tester et commercialiser auprès de ses clients particuliers et professionnels.

Daniel Hernández, vice-président Devices & Consumer IoT de Telefónica, a commenté : "XR apportera une nouvelle dimension au monde numérique et au monde réel, permettant aux gens de communiquer, de faire des affaires, de socialiser et de se divertir d'une nouvelle manière. Nous nous préparons à cet avenir, en construisant l'infrastructure, en renforçant les compétences des équipes, en faisant évoluer nos services et en mettant en place les partenariats qui nous permettront de proposer de nouveaux appareils et services innovants à nos clients. Qualcomm Technologies a joué un rôle essentiel à chaque étape du développement de notre secteur et notre collaboration avec Snapdragon Spaces contribuera à stimuler la croissance de l'écosystème XR émergent et à concrétiser la prochaine évolution de l'Internet, le Metaverse".