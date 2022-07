Telefónica et le consortium Vauban Infrastructure Partners /Crédit Agricole Assurances créent Bluevia

(Boursier.com) — Le groupe Telefónica, l'un des plus grands opérateurs mondiaux de services de télécommunications, et le consortium, Crédit Agricole Assurances ("CAA"), premier groupe de bancassurance en Europe, et Vauban Infrastructure Partners ("Vauban"), investisseur de long terme dans le secteur des infrastructures ont conclu un accord pour la création de Bluevia Fibra, S.L., plateforme unique dédiée à la commercialisation et au déploiement d'un réseau de fibre (FTTH) en Espagne, principalement dans les zones rurales, avec un recouvrement limité avec d'autres réseaux de fibre.

CAA/Vauban investira un total de 1.021 millions d'euros, valorisant 100 % de Bluevia à 2.500 millions d'euros, ce qui représente un multiple implicite de 27,1 fois l'EBITDA pro forma estimé pour 2022. À l'issue de la transaction, Telefónica Group conservera 55 % du capital de Bluevia.

Le consortium CAA/ Vauban détiendra les 45% restants. La participation de 55% du groupe Telefónica sera détenue par Telefónica España Filiales, S.A. et Telefónica Infra, S.L.U., avec respectivement 30% et 25% des parts.