TeleDiag fait le choix d'Intrasense à travers un contrat commercial au service de la téléradiologie

(Boursier.com) — Intrasense , spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian et le réseau TeleDiag, acteur de référence de la téléradiologie en France, concluent un partenariat de déploiement de la plateforme Myrian(R), visant ainsi à renforcer l'efficacité clinique et la prise en charge des patients atteints de cancer.

Créé en 2008, TeleDiag est un réseau indépendant qui a su s'imposer en devenant le premier acteur de téléradiologie en France. De nombreux radiologues experts libéraux et hospitaliers participent au réseau qui compte plus de 500 radiologues au service de plus de 200 établissements de santé partenaires répartis sur tout le territoire national.

En faisant le choix des applications d'imagerie d'Intrasense pour ses besoins de suivi oncologique, TeleDiag reconnait ainsi l'efficience et la pertinence de l'application XP-Onco de la suite Myrian. A travers ce contrat, TeleDiag donne ainsi l'accès à ses radiologues aux outils standards de visualisation avancée de la plateforme Myrian ainsi qu'aux outils spécifiques de l'application XP-Onco, pour un suivi précis de l'évolution des lésions et des pathologies en oncologie.

Largement démocratisée depuis le début de la pandémie de Covid-19, la télémédecine connait un essor considérable et s'impose comme une véritable solution de recours pour faire face aux besoins médicaux croissants en France et à la disponibilité des ressources médicales. La téléradiologie et la téléexpertise sont parmi les actes de télémédecine les plus pratiqués en France.

TeleDiag propose une expérience collaborative entre radiologues afin de mutualiser leurs expertises, répondre à la pénurie de praticiens et garantir un accès aux soins d'imagerie partout en France.

Depuis sa création, TeleDiag a pris en charge plus de 2 millions de patients sur tout le territoire et anticipe plus de 400.000 patients cette année, signe que la pratique de la téléradiologie s'enracine dans le paysage médical pour les patients comme pour les professionnels de santé. De surcroit, le réseau fournit ses outils aux groupements hospitaliers de territoire (GHT) qui le souhaitent pour faciliter leurs propres coopérations.

Les solutions Myrian, au-delà de leurs performances cliniques, présentent l'avantage de s'adapter à tous les systèmes d'information, quel que soit l'équipement des établissements de santé, point majeur pour la téléradiologie et donc le réseau TeleDiag.

A travers cette collaboration, TeleDiag et Intrasense font le choix d'associer leurs expertises dans le but commun d'assurer l'accès à des soins de qualité et d'améliorer l'efficience de la prise en charge des patients atteints de cancer.

Myrian XP-Onco s'est imposé depuis plusieurs années comme un outil de référence faisant gagner un temps précieux au radiologue et lui permettant de se concentrer sur l'interprétation de l'image et la production d'un résultat. L'oncologie est une partie importante du patrimoine technologique et clinique d'Intrasense.

A travers le développement de la future ligne de produits dédiés à l'oncologie, Myra, Intrasense continue à renforcer ce savoir-faire unique et confirme son fort engagement dans la lutte contre le cancer, par l'imagerie et l'innovation.