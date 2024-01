Télécoms : Vodafone repousse les avances d'Iliad en Italie

(Boursier.com) — Vodafone refuse la proposition améliorée d'Iliad visant à fusionner leurs activités italiennes respectives. Cette offre, qui visait à " créer le challenger le plus innovant du secteur des télécommunications en Italie ", consistait en une fusion à parité à travers la création d'une NewCo. Elle valorisait Vodafone Italia 10,45 milliards d'euros en valeur d'entreprise. Le groupe Vodafone aurait reçu 6,6 milliards d'euros en numéraire ainsi qu'un prêt d'actionnaire de 2 milliards d'euros. Cette offre aurait permis à Vodafone de récupérer 100 ME supplémentaires en espèces par rapport à la proposition initiale d'Iliad du mois dernier. Iliad a également proposé de renoncer aux options d'achat qui lui auraient permis d'acquérir un plus grand contrôle sur l'entreprise au fil du temps.

Le Groupe iliad maintient que le rapprochement de ces 2 sociétés apporterait, de loin, la meilleure solution afin de soutenir le secteur des télécommunications italien. Prenant acte de cette décision, l'opérateur français va poursuivre sa stratégie actuelle de l'autre côté des Alpes où il dispose de plus de 10,5 millions d'abonnés mobiles. Il entend continuer à renforcer ses positions sur le marché italien et poursuivre sa stratégie offensive en matière de gains de parts de marché sur tous les segments.