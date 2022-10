Télécoms : Vodafone discute fusion avec Three UK

(Boursier.com) — La consolidation sur le marché britannique des télécoms est sur le point de franchir une nouvelle étape. Vodafone a confirmé à la mi-journée discuter fusion avec Three UK, détenu par CK Hutchison. Ce rapprochement, qui déboucherait sur la création du numéro un britannique du mobile avec quelque 27 millions de connexions clients, fait l'objet de spéculations depuis des années alors que Vodafone et CK Hutchison se sont déjà associés sur d'autres marchés, dont l'Australie.

Dans le schéma de rapprochement envisagé, Vodafone détiendrait 51% de la nouvelle entité et Hutchison 49%. Il n'y a aucune certitude qu'un accord sera conclu, a précisé Vodafone. "En combinant nos activités, Vodafone UK et Three UK gagneront l'échelle nécessaire pour être en mesure d'accélérer le déploiement complet de la 5G", a souligné Vodafone. "L'entreprise fusionnée défierait les deux acteurs déjà consolidés au profit de tous les clients britanniques".

Ce projet devra également passer l'écueil des régulateurs. En 2016, l'Union européenne a empêché Three d'acheter l'activité O2 de Telefonica au Royaume-Uni avec le soutien du gendarme des télécoms britanniques Ofcom.