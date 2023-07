Télécoms : Vodafone assure, le secteur en profite

(Boursier.com) — Le secteur des télécoms est bien orienté en ce début de semaine à Paris à l'image d'Orange qui grimpe de 1,3% et de Bouygues qui avance de 1,4%. Le flux acheteur sur le compartiment est à relier à la solide publication de Vodafone qui a fait état d'une croissance de 3,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre (contre 2,9% de consensus), grâce à de bonnes performances en Grande-Bretagne et à un redressement en Allemagne, en Italie et en Espagne.

La croissance du chiffre d'affaires des services en Grande-Bretagne, où Vodafone a officialisé le mois dernier la fusion de ses activités avec Hutchison, s'est accélérée à 5,7%, stimulée par une forte croissance de la consommation et des augmentations annuelles des prix. En Italie, l'amélioration de la demande des entreprises a permis de réduire le déclin à -1,6%, contre -2,7% au trimestre précédent, alors que l'Espagne a connu une amélioration plus faible, passant de -3,7% à -3%.

Le géant britannique a par ailleurs indiqué avoir nommé l'ancien directeur financier de SAP, Luka Mucic, au même poste chez Vodafone, à partir du 1er septembre.

Goldman Sachs note que la croissance des revenus des services, meilleure que prévu, devrait aider à rétablir la confiance des investisseurs dans l'entreprise après plusieurs trimestres de déception. En Europe, la progression des recettes des services est devenue positive (+3,7%), aidée par l'amélioration de la branche allemande.