Télécoms : vers une OPA record au Japon

(Boursier.com) — Opération historique en vue au Japon. Nippon Telegraph & Telephone (NTT) s'apprête à réaliser la plus importante OPA du pays en rachetant 100% des parts de sa filiale Docomo, dont il détient actuellement 66%. Le géant nippon des télécoms propose 3.900 yens par action Docomo, soit une prime de plus de 40%, pour sortir l'opérateur de téléphonie mobile de la cote. L'opération totale se chiffre à 4.250 milliards de yens (40 milliards de dollars). Le conseil d'administration de Docomo s'est déclaré favorable à la reprise par sa société mère, qui financera la transaction par emprunts. L'OPA devrait débuter demain et être finalisée d'ici le 31 mars prochain. L'Etat japonais, avec une participation de 34%, est toujours le premier actionnaire de NTT.

Cette annonce tombe à pic pour Yoshihide Suga, arrivé à la tête du gouvernement nippon il y a deux semaines, et qui a fait de la baisse des tarifs téléphoniques une de ses priorités. "A l'issue de sa vente, Docomo n'aura plus à répondre aux actionnaires. Si le gouvernement lui ordonne de réduire les prix, il devra le faire", écrit Atul Goyal, analyste chez Jefferies.