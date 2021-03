Télécoms : très grosse opération au Canada

(Boursier.com) — Grosse opération dans les télécoms au Canada. Rogers Communications va racheter son concurrent Shaw Communications pour environ 20 milliards de dollars canadiens en numéraire et en actions (16 Mds$). Les actionnaires de Shaw recevront 40,50 dollars canadiens par action, soit une prime de près de 70% par rapport à sa clôture de vendredi. En incluant la dette, la transaction est évaluée à 26 Mds$C. La famille Shaw, qui soutient le deal, deviendra un des principaux actionnaires de la nouvelle entité.

Dans le cadre de l'opération, qui devrait être conclue au cours du premier semestre 2022, la société combinée investira 2,5 Mds$C dans des réseaux 5G dans l'Ouest canadien au cours des cinq prochaines années.

"Cette transaction créera de la valeur à long terme pour les actionnaires des deux entreprises et, tout aussi important, cette transaction fera en sorte que l'industrie canadienne du câble et du mobile puisse soutenir les importants besoins en capitaux nécessaires aux réseaux 5G et à la connectivité dont les Canadiens ruraux ont désespérément besoin", a déclaré Tony Staffieri, directeur financier de Rogers.

Rogers estime que la transaction sera relutive sur le bénéfice et le flux de trésorerie par action au cours de la première année suivant la conclusion de la transaction et que les économies de coûts annuelles dépasseront 1 Md$C dans les deux ans.