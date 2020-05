Télécoms : O2 et Liberty Global vont se marier au Royaume-Uni

(Boursier.com) — C'était donc la bonne ! Après des années de rumeurs et de flirt, Telefonica a confirmé ce matin la fusion entre sa filiale O2 et Virgin Media, propriété de Liberty Global. Le nouvel ensemble, qui espère réaliser des synergies de 6,2 milliards de livres, pèsera 31 Mds$ et enregistrera des revenus combinés de 11 Mds£.

"La co-entreprise, à laquelle chaque compagnie participera à hauteur de 50%, unira Virgin Media, propriétaire du réseau internet haut débit le plus rapide du Royaume-Uni et 02, le plus grand opérateur mobile du pays", souligne Telefonica.

La transaction, soumise aux autorisations réglementaires habituelles, devrait être finalisée autour de la mi-2021 et totalement modifier le paysage des télécoms au Royaume-Uni.

L'accord réunira les 34 millions de clients du réseau mobile de O2, le plus grand du Royaume-Uni, avec des marques comme Tesco Mobile et Giffgaff, avec Virgin Media, qui compte 5,3 millions d'utilisateurs haut-débit ainsi qu'une large base de clients à la TV payante et à la téléphonie mobile.

Lourdement endetté, Telefónica tente depuis des années de se débarrasser d'O2. En 2015, Three, la branche mobile de Hutchison, avait accepté de débourser 10,25 milliards de livres pour racheter l'entreprise, mais les régulateurs européens avaient bloqué l'accord un an plus tard.