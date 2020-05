Télécoms : O2 et Liberty Global enfin réunis ?

(Boursier.com) — Le rapprochement entre O2 et Virgin Media va-t-il enfin avoir lieu au Royaume-Uni ? Après des années de rumeurs et de flirt, Telefonica a confirmé ce matin avoir engagé des discussions avec Liberty Global en vue d'une fusion avec sa filiale britannique. "Le processus entamé entre les deux parties est dans la phase de négociation, sans aucune garantie, à ce stade, sur ses modalités précises ou de sa probabilité de réussite", a précisé le géant espagnol des télécoms.

Un rapprochement entre O2 et Virgin Media déboucherait sur la naissance d'un acteur pesant près de 30 milliards de dollars. L'opération modifierait le paysage des télécoms au Royaume-Uni aux dépens d'Hutchison et de Vodafone qui ne possèdent ni l'un ni l'autre un réseau de téléphonie fixe pour leur clientèle grand public.

L'accord réunirait les 34 millions de clients du réseau mobile de O2, le plus grand du Royaume-Uni, avec des marques comme Tesco Mobile et Giffgaff, avec Virgin Media, qui compte 5,3 millions d'utilisateurs haut-débit ainsi qu'une large base de clients à la TV payante et à la téléphonie mobile, souligne le 'Financial Times'.

Lourdement endetté, Telefónica tente depuis des années de se débarrasser d'O2. En 2015, Three, la branche mobile de Hutchison, avait accepté de débourser 10,25 milliards de livres pour racheter l'entreprise, mais les régulateurs européens avaient bloqué l'accord un an plus tard.