Télécoms : les pylônes du Sud-africain MTN attirent les convoitises

(Boursier.com) — Une nouvelle opération d'envergure se prépare dans les infrastructures télécoms. Elle devrait cette fois avoir lieu en Afrique du Sud, sur un marché en pleine croissance, où la demande de pylônes explose parallèlement à une population jeune et de plus en plus connectée. Selon les sources de 'Bloomberg', MTN Group serait ainsi en pourparlers avancés avec American Towers et IHS Holdings concernant la vente et la location de son portefeuille de tours en Afrique du Sud.

Le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Afrique négocie les derniers détails d'une éventuelle transaction et est sur le point de choisir le soumissionnaire gagnant, selon les sources de l'agence. L'Afrique du Sud, la nation la plus industrialisée du continent, a commencé à déployer des services 5G et envisage de mettre aux enchères davantage de spectre l'année prochaine. MTN possède environ 13.000 pylônes dans son portefeuille sud-africain. La vente de sa division d'infrastructures est la pierre angulaire de la stratégie de MTN, qui souhaite se débarrasser de ses actifs non essentiels et se retirer de certains marchés pour rembourser sa dette.

Preuve de l'intérêt croissant pour le continent africain, American Towers a racheté Eaton Towers pour environ 1,85 milliard de dollars en 2019 afin de se développer dans la région. Helios Towers, un autre opérateur axé sur l'Afrique, s'est introduit en bourse à Londres la même année afin de lever des fonds pour son expansion. IHS, propriétaire de plus de 30.000 tours télécoms principalement situés en Afrique, vient de son côté de lever 378 millions de dollars lors de son introduction à New York la semaine dernière et s'est engagé à déployer les liquidités pour financer sa croissance externe.