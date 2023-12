Télécoms : Iliad veut fusionner ses activités italiennes avec celles de Vodafone

(Boursier.com) — Quelques années après son arrivée en Italie, Iliad est prêt à secouer un peu plus le marché mobile transalpin. Le Groupe a soumis à Vodafone une proposition de fusion de leurs activités respectives en Italie à travers la création d'une nouvelle entité (" NewCo ") afin d'établir une offre de marché attractive centrée sur l'innovation, la croissance et l'expérience client. Cette offre bénéficie du soutien unanime du conseil d'administration d'Iliad et de son actionnaire principal Xavier Niel. La combinaison des deux acteurs "créerait le challenger des télécommunications le plus innovant d'Italie ". L'entité issue du regroupement bénéficierait spécifiquement de l'approche innovante d'Iliad en matière de connectivité, d'abordabilité et d'inclusion numérique ainsi que de l'expertise de Vodafone en B2B, souligne Iliad.

L'activité fusionnée devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 5,8 milliards d'euros et un EBITDAaL d'environ 1,6 milliard d'euros pour l'exercice clos en mars 2024. Elle bénéficierait également des synergies annuelles de plus de 600 millions d'euros en matière d'Opex et de Capex.

La proposition valorise Vodafone Italia à 10,45 milliards d'euros. Vodafone obtiendrait 50% du capital social de NewCo, ainsi qu'un paiement en espèces de 6,5 milliards d'euros et un prêt d'actionnaire de 2 MdsE pour assurer un alignement à long terme. Le capital de Vodafone dans NewCo à la clôture est évalué à 1,95 milliard d'euros. Iliad Italia serait de son côté valorisé 4,45 MdsE. Iliad obtiendrait l'autre moitié de la NewCo, assorti d'un versement en numéraire de 500 millions d'euros et d'un prêt d'actionnaire de 2 MdsE. La valeur d'entreprise proposée par Iliad pour Vodafone Italia représenterait une prime significative en termes de multiple d'EBITDAaL, reflétant le fort potentiel de NewCo en tant qu'acteur de télécommunications important sur le marché italien.

Dans le cadre de l'opération proposée, Iliad disposerait d'une option d'achat sur la participation de Vodafone dans NewCo et pourrait acquérir chaque année un bloc de 10% du capital de NewCo à un prix par action égal à la valeur des capitaux propres à la clôture. Dans le cas où Iliad choisirait d'exercer la totalité des options d'achat, cela générerait 1,95 milliard d'euros de liquidités supplémentaires pour Vodafone.