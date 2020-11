Télécoms : Cellnex casse sa tirelire pour reprendre les pylônes européens de CK Hutchison

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cellnex n'est toujours pas rassasié. Le groupe espagnol spécialisé dans les infrastructures télécoms a accepté de débourser environ 10 milliards d'euros pour s'offrir les tours européennes de CK Hutchison Holdings, la plus grosse acquisition de son histoire. Cellnex effectuera un premier paiement d'environ 8,6 milliards d'euros en numéraire, le reste étant payé en nouvelles actions qui donneront au groupe asiatique une participation de 5% au capital de Cellnex.

L'opération permettra à Cellnex d'obtenir environ 24.600 nouvelles tours alors que le groupe s'est également engagé à investir près de 1,4 milliard d'euros pour déployer 5.250 pylônes supplémentaires d'ici 2030. Selon les conditions convenues, Cellnex intégrera trois nouveaux marchés (l'Autriche, la Suède et le Danemark) et étendra sa présence sur les marchés clés que sont l'Italie, l'Irlande et le Royaume-Uni, où le volume des actifs sous gestion doublera.

La firme basée à Barcelone avait fait parler d'elle en France en signant plusieurs accords du même type avec Iliad.