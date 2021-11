Telecom Italia : CVC Capital pourrait collaborer avec KKR

(Boursier.com) — Le feuilleton Telecom Italia se poursuit. Après avoir appris hier que Luigi Gubitosi, l'administrateur délégué de l'opérateur transalpin, était prêt à se retirer si cela pouvait aider à accélérer la prise de décision sur l'offre de rachat de KKR, 'Bloomberg' croit savoir que CVC Capital pourrait collaborer avec le fonds américain. Les deux sociétés d'investissement ont eu des discussions exploratoires sur la possibilité d'une offre conjointe, affirment les sources de l'agence.

Selon ces dernières, CVC étudie depuis plusieurs mois déjà une éventuelle acquisition de Telecom Italia. Les deux sociétés discutent encore des avantages d'une association et il n'est pas certain qu'elles présenteront une offre conjointe. Advent International, qui était en pourparlers pour un partenariat avec CVC, aurait fait marche arrière en raison de la complexité de la transaction et du soutien perçu du gouvernement italien à l'offre de KKR.

Dans une lettre adressée aux membres du conseil d'administration et consultée par 'Bloomberg News', M. Gubitosi a exhorté le conseil d'administration de l'entreprise à prendre des mesures rapides, après que l'ancien monopole des télécommunications a reçu une offre d'achat de la part du géant américain KKR. Il se dit prêt à démissionner si cela permettait d'accélérer le processus d'évaluation de l'offre de KKR. Telecom Italia tiendra une réunion cruciale de son conseil d'administration vendredi.

TIM a annoncé dimanche avoir reçu de KKR une offre préliminaire de 0,505 euro par action, qui a été immédiatement refusée par Vivendi, dont le prix de revient serait de l'ordre de 1 euro par titre. Le principal actionnaire du groupe italien juge l'offre actuelle de KKR trop basse.

En cas de succès, le rachat de TIM constituerait la plus importante acquisition menée par des fonds d'investissement privés en Europe.