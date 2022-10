Tehtris : nouvelle levée de fonds de 44 millions d'euros

(Boursier.com) — TEHTRIS , éditeur français de la TEHTRIS XDR Platform et leader technologique contre le cyber espionnage et le cyber sabotage, annonce sa deuxième levée de fonds de 44 millions d'euros (dont 36 millions en growth equity) menée par Jolt Capital, spécialiste du capital-investissement dans les entreprises deeptech responsables, accompagné des fonds historiques de la Série A, Tikehau Ace Capital, leader européen du capital investissement dans la sécurité du numérique, Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, et de Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO).

Il s'agit d'une levée record pour une entreprise développant des technologies de détection et réponse étendues (XDR).