Technos : le secteur sous pression, plombé par le Nasdaq

Technos : le secteur sous pression, plombé par le Nasdaq









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les valeurs technos européennes n'échappent pas au mouvement de correction appuyé qui prévaut sur le Nasdaq depuis hier. A Paris, Dassault Systèmes et les spécialistes des semi-conducteurs STMicro, Soitec et X-Fab sont particulièrement chahutés. Les niveaux de valorisation atteints par les rois de la tech américaine et la remontée rapide des taux d'intérêts sur des craintes de pressions inflationnistes expliquent ce retour de manivelle sur des valeurs plébiscitées par les investisseurs depuis de très longs mois, en tête desquelles Tesla qui chute de plus 10% en début de séance à Wall Street