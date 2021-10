Technos : le secteur sous pression dans le sillage du Nasdaq

(Boursier.com) — Dans le sillage d'un Nasdaq qui abandonne plus de 2% en début de séance à New York, le compartiment technologique est chahuté à Paris, sur fond de nouvelles tensions sur le marché obligataire. STMicroelectronics (-3,2%), Dassault Systemes (-1,7%) et Capgemini (-1,5%) accusent les plus fortes baisses sur le CAC 40 (hors Airbus). La nouvelle progression des prix du pétrole après le statu quo de l'Opep+ renforce un peu plus les inquiétudes entourant une inflation plus forte et plus longue que prévu et entretient les craintes de stagflation, et, in fine, la hausse des taux obligataires.

"Il y a un mur d'inquiétude que les marchés essaient d'escalader en ce moment", explique Jim Reid, stratège de la Deutsche Bank. "Nous avons une crise énergétique, des problèmes de chaîne d'approvisionnement, une inflation plus élevée, des signes de croissance plus faible, et beaucoup de discussions sur la stagflation".

Le rendement du T-Bond à 10 ans se tend actuellement de 1,7 point de base, à 1,467%. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans remonte de 0,9 pb à -0,218%.