Technos : le secteur secoué avec la hausse des taux obligataires

(Boursier.com) — Dans le sillage des grandes valeurs américaines hier soir, les actions technologiques européennes évoluent en nette baisse, l'indice Stoxx 600 Tech, ayant perdu jusqu'à 2,6% à l'ouverture des marchés. La reconduction de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale a entraîné une flambée des rendements et une nette baisse des valeurs à forte croissance, très sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux intègrent désormais une probabilité de 100% d'une hausse d'un quart de point de l'objectif de la Fed d'ici fin juin 2022. "Le gouvernement américain a décidé de jouer la continuité en ne prenant pas de risque en plein resserrement monétaire. Cependant les valeurs de croissance pourraient être sous pression à court terme, les anticipations de hausses de taux en 2022 devenant de plus en plus probables", résume John Plassard, de Mirabaud Securities.

Sur le Vieux continent, les fabricants et équipementiers pour semi-conducteurs sont à la peine à l'image d'ASML qui abandonne 4% à Amsterdam, d'Infineon qui perd 3% à Francfort et de Soitec (4,2%) et STMicro (-3,4%) qui reculent nettement à Paris.