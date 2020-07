Technos : le secteur plombé par les géants de la tech US

Technos : le secteur plombé par les géants de la tech US









Crédit photo © Dassault Systèmes

(Boursier.com) — STMicro, Worldline et Dassault Systèmes pointent en queue du CAC40 en ce 14 juillet, avec des pertes supérieures à 3%. Le compartiment est plombé par le repli des grandes valeurs technologiques américaines hier soir à Wall Street. Victimes de prises de bénéfices après le récent rallye, Amazon, Microsoft, Nvidia et Facebook ont notamment perdu plus de 2% avec la poursuite de la propagation de la pandémie de Covid-19, notamment en Californie où de nouvelles mesures de restrictions ont été mises en place.