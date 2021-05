Technos : le secteur plombé par le Nasdaq

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — On prend les mêmes et on recommence... dans le sens inverse. Les valeurs 'techno', qui avaient profité du rebond du Nasdaq vendredi, repiquent du nez ce lundi alors que l'indice de la tech américaine perd plus de 1,3% en début de séance à Wall Street avec le retour des craintes d'une accélération de l'inflation. En queue du CAC40, STMicro, Dassault Systèmes et Wordline perdent entre 1,5 et 2,5%.

"Les forts chiffres de l'inflation attendus cette semaine pourraient changer la donne sur le marché et susciter des inquiétudes quant au risque de voir les pressions inflationnistes s'intensifier de manière significative, même s'il faudra attendre un certain temps encore avant de voir une complète reprise économique réelle", selon les stratèges de Crédit Agricole. "Si tel est le cas, cela pourrait peser sur l'appétit pour le risque dans les jours et semaines à venir".

Ces inquiétudes sont alimentées par l'envolée des matières premières à l'image du cuivre qui se négocie sur des niveaux records. Dans ce contexte, la publication, mercredi, de l'indices des prix à la consommation du mois d'avril sera particulièrement surveillée à Wall Street.