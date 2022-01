Technos : le secteur plombé par la hausse des taux

(Boursier.com) — Les valeurs de la tech européennes sont sous pression ce matin, à l'image de Capgemini qui perd 3,5% sur le CAC40. Le Nasdaq s'est effondré de plus de 3% hier soir, plombé par la hausse des rendements obligataires après le ton plus hawkish que prévu de la Fed. Selon les "minutes" de la dernière réunion du FOMC de décembre, l'institution pourrait être amenée à relever ses taux plus tôt que précédemment envisagé et à commencer à réduire son bilan compte tenu d'un marché de l'emploi "très tendu" et du niveau élevé de l'inflation.

Les actions technologiques, très fortement valorisées, sont les plus vulnérables à une hausse des taux, celle-ci ayant un effet direct sur l'actualisation des flux de trésorerie futurs des sociétés en forte croissance.