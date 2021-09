Technos : le secteur plombé par la hausse des taux

(Boursier.com) — Le compartiment technologique pèse sur la tendance à Paris, sur fond de nette remontée des rendements obligataires. STMicroelectronics (-3,8%), Dassault Systemes (-3%) ou encore Capgemini (-2,5%) accusent les plus fortes baisses sur le CAC 40 alors que le Nasdaq avait déjà souffert hier soir avec les grands noms de la tech américaine. Les taux continuent à se tendre ce matin dans l'anticipation d'une politique monétaire bientôt moins accommodante de la part de la Fed et de la BCE à la faveur de la reprise économique mondiale. Le rendement du T-Bond à 10 ans prend encore 5 points de base, à 1,537% contre 1,45% vendredi et 1,3% avant les annonces de la Fed la semaine passée. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans remonte de 2,6 pb à -0,198%.

Les responsables de la Réserve fédérale ont émis des signaux de plus en plus 'hawkish' ces derniers jours, alors que les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement mondiale menacent de maintenir l'inflation à un niveau élevé. Le ralentissement de la croissance en Chine et la crainte d'une crise majeure sur le marché immobilier du pays alimentent également le sentiment de défiance sur les marchés boursiers.

"Les banquiers centraux ont exposé la manière dont ils veulent normaliser la politique monétaire depuis un certain temps", explique Chris Iggo chez AXA Investment Managers. "Ce processus pourrait commencer bientôt. Sa réalisation a le potentiel de provoquer une certaine volatilité sur les taux et les actions".