Technos : le secteur en pleine forme











Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le compartiment technologique est en grand forme ce jeudi à Paris à l'image de Capgemini, Soitec ou encore STMicroelectronics qui affichent des gains compris entre 2 et 3%. L'actualité est porteuse pour le secteur puisqu'outre le Nasdaq qui aligne les records historiques dans le sillage des GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple), l'éditeur de logiciels SAP (+5%) a rassuré en Allemagne en dévoilant des solides résultats trimestriels. Autre soutien, la frénésie acheteuse en Chine où l'indice CSI 300 des principales capitalisations du pays a enregistré sa huitième hausse consécutive ce matin, du jamais vu depuis deux ans. Les géants de la tech Alibaba et Tencent s'échangent notamment sur des plus hauts historiques...