Technos : le secteur bondit dans le sillage du Nasdaq

Technos : le secteur bondit dans le sillage du Nasdaq









Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — Les valeurs 'techno' tirent la tendance en cette fin de semaine à Paris. Le secteur est porté par le rebond du Nasdaq après les chiffres décevants de l'emploi américain en avril qui éloignent toute idée de 'tapering' à plus ou moins court terme et donc de hausse de taux. En tête du CAC40, STMicro, Atos et Wordline gagnent entre 1,5 et 2,5%. Nokia se distingue également (+5%), dopé par une note de Morgan Stanley qui a relevé sa recommandation de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' tout en portant sa cible de 3,65 à 5 euros. Le broker évoque une valorisation particulièrement favorable par rapport à Ericsson et aux multiples lors du cycle 4G.