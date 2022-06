Technologie : le secteur secoué avec les nouvelles tensions sur les taux

(Boursier.com) — La nouvelle accélération des taux obligataires plombe les valeurs de croissance et technologiques en ce début de semaine. Sur le CAC40, STMicro et Dassault Systèmes abandonnent plus de 4%. Hors indice phare, le repli est encore plus conséquent pour Solutions 30, Atos, Alten ou encore Soitec. Le rendement du 10 ans français se rapproche à grande vitesse des 2,2% (+10,5 points de base), les investisseurs redoutant un resserrement encore plus marqué que prévu de la politique monétaire de la Banque centrale européenne alors que l'inflation vole de record en record dans la zone euro. Jeudi, lors de sa réunion de politique monétaire, la BCE a annoncé qu'elle relèverait ses taux d'intérêt de 25 points de base le 21 juillet tout en précisant qu'elle n'excluait pas une hausse plus importante en septembre si l'inflation ne ralentit pas.