TechnipFMC : un bilan financier solide et un important carnet de commandes

TechnipFMC : un bilan financier solide et un important carnet de commandes









Crédit photo © TechnipFMC

(Boursier.com) — Malgré l'environnement difficile du trimestre, le chiffre d'affaires global de TechnipFMC s'est établi à 3,158 milliards de dollars au 2e trimestre 2020 (3,434 Mds$ un an plus tôt). Le résultat net a atteint 11,7 millions de dollars, soit 0,03$ par action diluée. Ces résultats comprennent des charges et produits après impôts pour un total de 30,5 M$ en charges, soit 0,06$ par action diluée. Le résultat net ajusté a atteint 42,2 M$, soit 0,09$ par action diluée.

L'Ebitda ajusté, qui exclut les charges et produits avant impôts, est de 241,1 M$ (450 M$ au 2e trimestre 2019), comprenant une perte de change de 5,8 M$, tandis que la marge d'Ebitda ajusté ressort à 7,6%.

Le carnet de commandes est résilient avec 20,6 Mds$ ; 14,9 Mds$ prévus pour 2021 et au-delà.

Liquidité

Au cours du trimestre, la société a finalisé l'obtention de deux sources de sources de liquidité additionnelles, à savoir 600 millions de livres sterling en billets de trésorerie européens dans le cadre du programme "COVID Corporate Financing Facility" du gouvernement britannique et 500 ME en ligne de crédit renouvelable senior non garanti. Ces lignes additionnelles diversifient les sources d'emprunt de la société et renforcent sa flexibilité à moyen terme.

De plus, la société a annoncé des avenants à ses contrats de ligne de crédit renouvelable accordant l'inclusion d'environ 3,2 Mds$ de survaleur antérieurement dépréciée à la clause du ratio de la dette sur le total de la capitalisation de la société. Avec cette modification permanente, le ratio au 30 juin 2020 était de 38%.

Au terme du 2e trimestre, la société avait 6,8 Mds$ en trésorerie et liquidité, par rapport à un montant de 5,6 Mds$ au 31 mars 2020.

Perspectives

Les prévisions financières annuelles de TechnipFMC pour 2020 sont :

- des charges corporate nettes comprises entre 130 et 150 M$

- des charges d'intérêt nettes comprises entre 80 et 90 M$ (en excluant l'impact de la réévaluation du passif financier obligatoirement remboursable des partenaires)

- un provision pour impôts comprise entre 80 et 90 M$

- des dépenses d'investissement d'environ 300 M$

- un flux de trésorerie disponible compris entre 0 et 150 M$.